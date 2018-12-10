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استمرار تقدم الجيش اليمني باتجاه باقم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواصل الجيش اليمني تقدمه، للسيطرة على مركز مديرية باقم في محافظة صعدة، وذلك بعدما تمكن خلال الساعات الماضية، من السيطرة على المحاور المحيطة بمركز المديرية.

وسيطر الجيش الوطني في اليمن، على شمالي مديرية باقم في صعدة، وباشر تقدمه باتجاه المناطق الجنوبية للمديرية  وأحكم الجيش الوطني سيطرته على أجزاء واسعة من مركز المديرية، بما فيها المجمع الحكومي وإدارة الأمن.

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