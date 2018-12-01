10 قتلى في مواجهات في مدينة الحديدة اليمنية

أخبار الآن | صعدة- اليمن (أ ف ب)

قُـتلَ ثمانيةُ متمردين يمنيين وعنصران في القواتِ الموالية للحكومة في اشتباكاتٍ في مدينةِ الحديدة غرب اليمن، حسبما أفادت السبت مصادر طبية لوكالة فرانس برس. ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تسعى الامم المتحدة إلى عقدِ محادثاتِ سلام في السويد الاسبوع المقبل أو قبل نهاية العام.

وتشهد مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين والتي تضم ميناء رئيسيا، اشتباكات متقطعة منذ وقف القوات الموالية للحكومة محاولة التقدم فيها لاستعادتها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اسبوعين من مواجهات عنيفة قتل فيها مئات. لكن المعارك اشتدت من جديد في الساعات الـ24 الماضية في جبهتي القتال الرئيسيتين في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الاحمر، حسبما أفاد مسؤول في القوات الموالية للحكومة فرانس برس.

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