وباء نفوق الأسماك يصل محافظة القادسية العراقية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف أهالي محافظة القادسية جنوبي العراق عن نفوق عشرات الآلاف من الأسماك في المحافظة.

وأكد مشرفون على تربية الأسماك مشاهدتهم نفوق مئات الأسماك يوميا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريراً بداية الشهر الجاري، أرجعت فيه أسباب نفوق الأسماك التي شهدتها محافظة بابل إلى انتشار وباء الأمونيا وسموم أخرى في نهر الفرات.

وأكدت المنظمة في تقريرها، انتشار الأمونيا وسموم أخرى في نهر الفرات، فيما رجّح مختصون بأن التسمم كان بفعل فاعل.

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