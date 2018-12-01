مقتل 11 مسلحاً من القاعدة بليبيا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قتل أحد عشر من مسلحي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، بعد استهدافهم بضربة جوية.

وأكد بيان صادر عن قيادة القوات المسلحة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أن الولايات المتحدة وجهت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر، ضربة جوية دقيقة في منطقة العوينات في ليبيا، إلى بؤرة لمسلحي القاعدة، مما أدى إلى مصرع أحد عشر مسلحاً منهم وتدمير ثلاث سيارات تابعة للتنظيم.

ونوهت القيادة أن العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

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