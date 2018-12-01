مع حلول العام 2050.. البحر الميت قد يختفي تماماً!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تقرير نشرته شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية عن صورة "سوداء" للبحر الميت، إذ توقّع الخبراء جفاف البحر تماماً مع حلول العام 2050.

ويعتبر هذا البحر الأشد ملوحة والأكثر انخفاضاً على كوكب الأرض، وقد رأى علماء آخرون أن ما سيتبقى من البحر الميت لن يتجاوز نسبة شديدة الضآلة من مساحته الحالية.

ولفت الخبراء إلى أنّ "انحسار البحر الميت سببه بناء السدود واستخراج المعادن، بينما تسبب تحويل مياه نهر الأردن، والذي يعدّ الرافد الرئيسي المغذي للبحر، في تراجع منسوب المياه بنسبة تتجاوز 90%".

وكشف التقرير أنّ "الأردن تعتزمُ مواجهة هذا الخطر بإنشاء محطة تحلية يبلغ ثمنها 1.5 مليار دولار لتحلية مياه البحر الأحمر، وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، ثم ضخ الأملاح المترسبة الناتجة في البحر الميت لإنقاذه من الجفاف".

ومن المقرّر أن يتم عقد اجتماعات في غضون أسابيع، للانتهاء من التفاصيل الفنية والتصميم الخاص بمشروع المحطة.

مصدر الصورة: BookTravel

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