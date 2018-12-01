رد فعل نبيل من الطفل السوري الذي تعرض للإعتداء في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصرف الطالب السوري اللاجئ في المملكة المتحدة الذي تعرض لاعتداء عنصري من مراهق بريطاني في مدرسته بمدينة هارسفيلد البريطانية، بشكل "نبيل" تجاه المعتدي وأكد أنه يأمل ألا يتعرض المراهق الإنجليزي الذي اعتدى عليه لأي أذى.

وقال الطالب جمال، في تصريحات لصحيفة "الغارديان"، إنه يأمل ألا يتعرض المراهق الإنجليزي لأي أذى بعدما أثار فيديو التعنيف استنكارا واسعا.

وانتشر فيديو يظهر لقطات للهجوم على الصبي، جمال، وهو يقف خارجا بينما يقترب تلميذ أكبر منه، ثم يمسكه من عنقه ويسقطه أرضا، ثم يصب الماء على وجهه ويخبره المعتدي ويقول : "سأغرقك".

وأدلى جمال البالغ من العمر 15 عاما، بتصريحه بعدما تلقى المراهق البريطاني المعتدي انتقادات وتهديدات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الفتى السوري الذي حظي بتضامن واسع خلال الأيام الأخيرة عن قلقه من التهديدات التي توجه للمعتدي وأكد أنه لا يريد أن يصاب أي شخص بأذى.

وكانت الشرطة البريطانية قالت إنها اعتقلت المراهق وشرعت في التحقيق بتعرض الطفل لاعتداء بالضرب والخنق على أيدي بعض الطلاب، ووردت أنباء بعد ذلك عن مغادرته بريطانيا بعد التهديدات.

وقالت الشرطة إن "الاعتداء العنصري" الذي انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وقع في 25 أكتوبر الماضي، على ملاعب مدرسة ألموندبري في هيدرسفيلد.

وأضافت: "تم استجواب الطفل البالغ من العمر 16 عاما وتم توثيق تهمة بالاعتداء. سيحاكم في محكمة القاصرين قريبا".

في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية إن المراهق الإنجليزي وظهر في فيديو تسبب بصدمة محلية ودولية، غادر المملكة المتحدة مع أمه.

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