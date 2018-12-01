توقيف 12 شخصا في تونس في اعتداء انتحاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أُوقف اثنا عشر شخصا في تونس للاشتباه بانتمائهم لتنظيمٍ مُتطرف , وذلك في اطارِ التحقيق في اعتداءٍ انتحاري وقع في اكتوبر الفائت بالعاصمة التونسية، بحسب ما افادت وزارة الداخلية. وأضافت في بيانٍ لها ان الانتحارية كانت لها اتصالات مع مسؤولين في التنظيم داخل البلاد وخارجها , مُوضحةًً ان هؤلاء علموها كيفية صنع عبوة ناسفة.

وبحسب المصدر ذاته فقد تم "حجز كمية هامة من المواد المتفجرة والكيميائية والغازات السامة وقطع الكترونية مختلفة وطائرة دون طيار تستخدم في التفجير عن بعد، كما "تم تفكيك اربع خلايا نائمة تكفيرية في عدة مناطق" ، ويشتبه في تواصل هذه الخلايا مع "ارهابيين متحصنين بالجبال التونسية بغرض تنظيم سلسلة اعتداءات" تستهدف مواقع حساسة.

وتم اكتشاف مختبر لانتاج متفجرات ومكونات الكترونية في منطقة رواد بضواحي العاصمة، بحسب المصدر ذاته. وفي بيان آخر، قالت الوزارة ان دورية للشرطة تعرضت مساء الخميس الى هجوم من مجموعة مسلحة في مدينة القصرين بوسط البلاد. واصيب أحد المارة بالرصاص.

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