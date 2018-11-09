قائد المقاومة اليمنية: استعادة الحديدة وشيكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق صالح أن استعادة الشرعية لمدينة الحديدة "باتت وشيكة".

واعتبر أن "المقاومة الوطنية المشتركة تقاتل في خندق واحد ضد ميليشيات الحوثيين".

ودعا صالح أبناء الحديدة للانتفاض على ميليشيات الحوثي، والانضمام إلى صفوف المقاومة الوطنية المشتركة التي تقاتل المتمردين.

وأضاف صالح: "تقف المقاومة المشتركة يدا واحدة من مختلف مذاهب اليمن، لقتال هذه الفئة التي دمرت البلاد وقتلت العباد. أتينا إلى هنا تلبية لطلب أبناء الحديدة لتحريرهم من الظلم".

وأوضح: "نحن اليوم نمد يدنا إلى كل الشرفاء للانتفاضة داخل الحديدة، ونحن سندهم حتى نطهرها من هذه القوة المتمردة والباغية".

وذكر صالح أن العمليات العسكرية لاستعادة الحديدة تجري وفقا لخطة محكمة، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي "تسعى لاستخدام المدنيين كدروع بشرية بعدما حولت المرافق الطبية والمستشفيات والأحياء السكنية لمواقع عسكرية".

وأكد القائد العسكري أن قوات المقاومة المشتركة نفذت عمليات التفاف واسعة لمحاصرة ميليشيات الحوثي، متابعا: "لم يكن يتوقع الحوثيون أن نأتي لهم من هذه الاتجاهات المتعددة".

وختم حديثه قائلا: "أريد أن أطمئنكم أن استعادة مدينة الحديدة بات وشيكا، وباقي المدن اليمنية إن شاء الله".

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