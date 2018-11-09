سلامة يؤكد ضرورة إجراء انتخابات ليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها من أجل طرابلس لقيت نجاحا وقبولا، وشدد على أن الانتخابات الليبية يجب أن تتم في ربيع عام 2019.



وأشار سلامة إلى أن التهديد بفرض عقوبات كان له أثر إيجابي على الوضع الأمني، ولفت إلى أن مؤتمر إيطاليا فرصة للدول من أجل دعم وتدريب قوات الأمن الليبية.



وأضاف سلامة أثناء حديثه في جلسة لمجلس الأمن عقدت الخميس في نيويورك لبحث تطورات الأزمة الليبية، أنه يشعر بتحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس. وتابع أن 80% من الليبيين مصرون على إجراء الانتخابات.

من جهته، قال منصور العتيبي، مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة، إنه يجب دعم إنشاء مؤسسات أمنية موحدة في ليبيا.

أما المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتير، فركز على أولوية توحيد القوات الليبية تحت السلطة المدنية.

وقال مندوب بريطانيا ماثيو ريكروفت، إن المشاركة الليبية في مؤتمر باليرمو يجب أن تمثل الجميع.

أما مندوب السويد أولوف سكوغ، فقد أكد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل كامل.

وأعلن دعم بلاده للمؤتمر الوطني الليبي الذي دعا إليه سلامة.

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