توقيف شخصان مواليان لداعش بالمغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن الشرطة تمكنت من إيقاف شخصين، يشتبه في موالاتهما لتنظيم داعش.

وأفاد بيان للداخلية المغربية، أن فرقة خاصة تابعة للأمن المغربي، تمكنت صباح الجمعة من ضبط شخصين، بمدينتي إنزكان وأيت ملول، جنوبي المغرب.

وأضاف البيان، أن الموقوفَين اللذين سبق لأحدهما أن قضى عقوبة َ سجن ٍ بتهمة الإرهاب في أحد السجون المغربية، كانا على ارتباط بإرهابيين أخرين في مدن مغربية، تم إيقافها شهر يوليو 2018، بكل من فاس وآسفي وسط المغرب.

وأكدت الوزارة، أن الموقوفٓين كانا يعملان للحصول على أسلحة، وتعلما صناعة المتفجرات، لاستعمالها في عمليات إرهابية ضد أهداف حساسة في المغرب.

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