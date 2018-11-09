النظام يحكم بإعدام 11 من معتقلي سجن حماة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام السوري أصدر أحكاما قضائية بإعدام 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي.



وذكر بيان للمرصد السوري أن التهم التي وجهها النظام للمحكومين بالاعدام هي مشاركتهم في تظاهرات بمناطق سورية مختلفة طالبت بإسقاط النظام.

هذا و من المقرر أن يجري نقل المعتقلين إلى منطقة صيدنايا لتنفيذ الأحكام القضائية وسط دعوات ونداءات إستغاثة من قبل السجناء المحكومين لإنقاذهم والحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرها النظام.

و وجه معتقلون لدى قوات النظام السوري في سجن حماة المركزي وسط سوريا، الخميس، مناشدات لجميع السوريين بالتحرك لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم بعد سنوات من الاعتقال.

وكان المعتقلون في سجن حماة نفذوا إضرابا داخل السجن مطلع أيار عام 2016، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد عدد منهم، إلا أن قوات النظام رفضت مطالبهم حينها، لكن حكم الإعدام لم ينفذ في ذلك الوقت.





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