المبعوث الأممي يعلن موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الخميس، إن على ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.

وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة تريد التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبرا لمناقشة مستقبلهم وتقليص هوة الخلافات بين الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والأقاليم.

وقال سلامة "المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ولم يحدد سلامة موعدا جديدا للانتخابات أو يذكر حتى موعد العاشر من ديسمبر /كانون الأول الذي اتفقت عليه كافة الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها فرنسا في مايو /أيار.

وذكر سلامة أن مجلس النواب المعترف به دوليا فشل عمدا في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات.



اقرأ أيضا:

السبسي يعلن استياءه من التعديل الحكومي الأخير