الجيش اليمني يحاصر مئات الحوثيين في مواقع تمركزهم بصعدة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من فرض حصار محكم على مئات من ميليشيات الحوثي في مواقع تمركزهم في جبهة مران غربي محافظة صعدة.
وأكد قائد عسكري أن القوات اليمنية نفذت خلال الأيام الماضية أكبر عملية التفاف ناجحة على مواقع ومناطق تمركز الميليشيا في منطقة مران بمسافة 15 كيلومتراً ، وامتدت من عقبة مران وحتى عقبة شدى في رازح، تمكنت من خلال قوات الشرعية من السيطرة على العديد من القرى والمرتفعات الاستراتيجية ، أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 200 من الحوثيين، فيما يحاصر الجيش المئات من الانقلابيين في مواقع تمركزهم.
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