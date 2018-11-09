الجيش اليمني يحاصر مئات الحوثيين في مواقع تمركزهم بصعدة

... قيادي في جيش الإسلام يؤكد لأخبار الآن سيطرة الثوار على معسكرات داعش في القلمون أكد قائد العمليات العسكرية في جيش الإسلام في القلمون سفيان الحموي سيطرة الجيش الحر على معسكرات تنظيم داعش وأسر عدد من جنوده، في القلمون الشرقي بريف دمشق، بعد هجوم مباغت شنه الثوار على مقرات داعش في منطقة الزرقا بالريف الشرقي لحمص على تخوم القلمون.

... كيف تصدى الجيش الحر لمحاولة قوات الأسد فرض طوق على حلب؟ استعاد ثوار حلب زمام المبادرة وفكوا الطوق الذي حاولت قوات الأسد إطباقه على أحياء مدينة حلب الشرقية الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر، من ثلاث جهات تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، ودحر الثوار قوات الأسد المدعومة بمليشيات إيرانية من شمال المدينة وجنوبها وغربها...

... زوج يأكل أصبع زوجته لأنها لم تعد الطعام بعد عدة سنوات من الزواج.. أنجب الزوجان خلالها ثلاثة أطفال، أصيب الزوج فجأة بنوبة من الجنون. طلب من زوجته الطعام فأجابته بعدم وجود طعام لانشغالها بأمور أخرى في المنزل، وطلبت منه ان يشتري طعاما جاهزا لعدم قدرتها علي إعداد الطعام في هذا اليوم

... السيسي: سنتصدى لأي عدوان على الخليج جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التأكيد على استعداد بلاده التصدي لأي عدوان في حال تعرض أمن الخليج العربي للخطر أو لتهديد مباشر

... العفو الدولية تدين احتلال الحوثيين لمشفى الحديدة أكدت منظمة العفو الدولية، أن ميليشيات الحوثي احتلت سطح المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة الحديدة غربي اليمن.