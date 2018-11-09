الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويقترب من مخبأ الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصلت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي إلى مرتفعات سلسلةِ جبال مران بمحافظة صعدة، وهو ما يُعْتَقَدُ بأنها تَضُمُ مخبأً محتملاً لزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي.

وكان الحوثيون قد أجبروا المئات من حراس المقرات الحكومية وعناصر الشرطة في مناطق احتلالها، على التوجه إلى جبهة مران، في محاولةٍ يائسةٍ لوقفِ تقدمِ قوات الجيش الوطني.

وأكدت المصادر أن زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وجه قياداته في صنعاء بحشد عدد أكبر من المقاتلين سواء الموظفين الحكوميين والعناصر الأمنية في المرافق الحكومية، وإرسالهم الى جبهات صعدة.

ويأتي هذا الارتباك الحوثي بعد تصاعد العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، واقتراب قوات الجيش من معقل زعيم المتمردين في منطقة مران بمديرية حيدان في صعدة.

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