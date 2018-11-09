الجزائر: 3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

سلم 3 إرهابيين وثلاثة عائلات أنفسهم للسلطات الجزائرية في مدينتي سكيكدة وجانت على ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.



وجاء في البيان إن الأمر يتعلق بالإرهابي بلال فيلالي المدعو "أبو أيمن ثابت" وعائلته, بالإضافة إلى عائلتي إرهابيَّيْن كان قد تم القضاء عليهما في عمليات سابقة.

و أوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية "إنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم اليوم 08 نوفمبر 2018، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة رفقة ثلاث 3 عائلات مكونة من 12 فردا".

وأضاف البيان "وفي سياق متصل، سلّم إرهابيان آخران نفسيهما، للسلطات العسكرية بجانت بالناحية العسكرية الرابعة. ويتعلق الأمر بكل من عثمان نايلي ، وعلي طرمون المكنى "فارس"، اللذان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن ذخيرة".





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