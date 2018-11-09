التحالف العربي يشن غارات على مواقع ميليشيات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في مدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

ونقلاً عن مصادر ميدانية سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي في غارات نفذتها طائرات التحالف العربي، واستهدفت تجمعا للمتمردين في الكلية البحرية بالحديدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة قرب جامعة الحديدة، تخللها قصف مدفعي للحوثيين على عدة أحياء مأهولة بالسكان في مناطق الخمسين والمطاحن وغرب المطار.



وتجددت المواجهات في بعض الأحياء الشرقية بالمدينة خلال الليل، بعد ساعات من الاشتباكات المتقطعة في شارع الخمسين وفي محيط جامعة الحديدة والمدخل الشرقي للمدينة.



وأطلق المتمردون صاروخا باليستيا من أحد المدارس في حي التحرير المكتظ بالسكان وسط مدينة الحديدة.



كما تجددت المواجهات في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إذ يسعى الحوثيون إلى قطع الطريق الساحلي الذي تمر عبره تعزيزات القوات اليمنية المشتركة.



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وتخلل المواجهات قصف مدفعي للتحالف العربي، كما شنت طائراته خلال ساعات الليل غارات استهدفت مواقع للحوثيين في ضواحي مديرية التحيتا.



وتجددت المواجهات في بعض الأحياء الشرقية بالمدينة خلال الليل، بعد ساعات من الاشتباكات المتقطعة في شارع الخمسين وفي محيط جامعة الحديدة والمدخل الشرقي للمدينة.



وأطلق المتمردون صاروخا باليستيا من أحد المدارس في حي التحرير المكتظ بالسكان وسط مدينة الحديدة.

كما تجددت المواجهات في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إذ يسعى الحوثيون إلى قطع الطريق الساحلي الذي تمر عبره تعزيزات القوات اليمنية المشتركة.

وتخلل المواجهات قصف مدفعي للتحالف العربي، كما شنت طائراته خلال ساعات الليل غارات استهدفت مواقع للحوثيين في ضواحي مديرية التحيتا.

