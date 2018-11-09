إنفجار 3 سيارات مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (وكالات )

قالت الشرطة الصومالية ان ثلاث سيارات مفخخة انفجرت قرب احد الفنادق في العاصمة مقديشو ما أدى الى قتل 17 شخصا .

وسائل اعلام كانت قد افادت بأن انفجارا ضخما دوى في العاصمة الصومالية مقديشو وان إطلاق نار كثيف أعقب الانفجار مباشرة.



وتتعرض قوات الحكومة الصومالية لهجمات متكررة، وعادة تتبنى جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن هذه الهجمات.

الانفجار هو الأخير في سلسلة انفجارات وأعمال إرهابية شبه يومية في الصومال كان آخرها قبل ساعات حين قتل النائب في البرلمان الصومالي عن ولاية هريشبيلي عبدالولي محمد إبراهيم، في انفجار استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.

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