إدارة ترامب تبحث تصنيف ميليشيا الحوثية إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مسؤولون في واشنطن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية.



و قال المسؤولون الأمريكيون إن خطة إدارة ترامب تأتي في إطار المساعي الأميركية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط.

وتابع هؤلاء المسؤولون "أن الإدارة الأمريكية ناقشت مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة ميليشيات الحوثي، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.

و الإجراءات الأمريكية المرتقبة يمكن أن تفرض عزلة أكبر على مليشيات الحوثي الانقلابي.

ميدانيا تمكنت قوات المقاومة ومنها ألوية العمالقة التي تدعم الجيش اليمني, تمكنت من السيطرة على مداخل مدينة الحديدة، بعد إمساكها بمطاحن البحر الأحمر وشارع صنعاء.





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