مليشيا الحوثي تحتل مستشفى الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - تقرير (أحمد أبو القاسم)



اتهمت منظمة "العفو" الدولية، الميليشيات الحوثية بـ العسكرة المتعمدة واحتلال لمستشفى مدينة الحديدة وهو المستشفى الوحيد العامل بالمدينة التي تدور بها المعارك لتحريرها من أيدي الإنقلابيين

"لا إعتبار للإنسانية لدي مليشيا الحوثي" ، هكذا يشير الوضع الميداني في مدينة الحديدة بعد قيام الحوثيين بإحتلال المستشفى العامل الوحيد بالمدينة في صورة تبرز عدم إحترام لحقوق الإنسان .

منظمة العدل الدولية أدانت هذا التصرف معتبراه ينتهك القانون الدولي ، بعدما تم تحويل المستشفى لثكنة عسكرية

ونصبت الميليشيات أسلحة ثقيلة داخل المستشفى، بالرغم من كونها داخل منطقة تعج بالمدنيين، فيما قامت أيضاً باحتجاز الطواقم الطبية لاستخدامهم كدروع بشرية.

الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قال بأن المليشيات تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية المكتظة، وتجريف الطرق الرئيسية بالمدينة ما يؤثر على حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والإغاثية، كما قاموا بنشر قناصة على أسطح المباني ، مع زرع للألغام على الطرق في محيط مدينة الحديدة.

فيما حذرت حكومة الشرعية من محاولة تفجير ميناء الحديدة في إطار مخططات إرهابية تستهدف المباني الحكومية والمدنيين على حد سواء.

وإستكمالاً للتجاوزات، قتل احد عشر مدنيا بينهم خمس نساء نتيجة للقصف الحوثي تجاه المدنيين ،وذلك في قرية جنوبي مدينة دمت بمحافظة الضالع اليمنية.

وتشير مصادر بأن عناصرالحوثي تنوي استهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وتفجير خزان صافرالعائم برأس عيسى.

إلى ذلك، لقي قياديان حوثيان مصرعهما في جبهات الساحل الغربي، كما تم أسر قيادي آخر على أيدي قوات الجيش الوطني في الحديدة.

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