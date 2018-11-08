مقتل 11 مدني بينهم 5 نساء في قصف لمليشيات الحوثي باليمن

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل احد عشر مدنيا بينهم خمس نساء في قصف لمليشيات الحوثي على قرية جنوبي مدينة دمت بمحافظة الضالع اليمنية.

يأتي ذلك مع تواصل الحملة العسكرية التي بدأتها القوات اليمنية المشتركة الأسبوع الماضي، كما أعلنت مصادر إعلامية عن مقتل سبعة واربعين مسلحاً من مليشيات الحوثي في غارات متفرقة شنتها قوات التحالف العربي في اليمن.

وذكرت المصادر أن الحوثيين حفروا الخنادق وزرعوا الألغام على الطرق في محيط مدينة الحديدة اليمنية، ونشروا قناصة على أسطح المباني وخلف اللوحات الإعلانية، في حين تحرز القوات اليمنية تقدماً في محاور عدة في مدينة الحديدة.

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