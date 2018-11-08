مساجد صنعاء تبث خطاب الحوثي تحت تهديد السلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أجبرت مليشيات الحوثي الموالية لإيران تحت تهديد السلاح، القائمين على مساجد العاصمة صنعاء ببث خطاب زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد، لإجبار المواطنين على الاستماع له، بعد عزوفهم عن سماعه .

وتسعى ميليشيات الحوثي، لإجبار المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها على التوجه إلى جبهة الساحل الغربي، للمشاركة في الإشتباكات سعياً لتخفيف هزائمها التى تنالها مؤخرا .

وأشار السكان إلى أن ما قامت به الميليشيا من تصرف كشف قرب نهايتها، وأن محاولاتها إجبار السكان على الاستماع لخطاب زعيمها لن يزيدهم إلا إصرارا على الانتفاض بوجه المتمردين.

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