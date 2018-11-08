قتلي بإنفجار سيارة مفخخة بالموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مطعم في مدينة الموصل بشمال العراق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين مساء الخميس.

لكن منفذا إعلاميا رسميا، يغطي الحوادث الأمنية، قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 آخرون في غرب الموصل، وذلك في أول هجوم من نوعه منذ استعادة القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعش.

وبالرغم من طرد القوّات العراقية لعناصر داعش من كل المناطق الحضرية التي كان يسيطر عليها، إلا أن التنظيم المتطرف ما زال يحتفظ بخلايا سريّة في أنحاء عدة من العراق، ولا سيّما في المناطق الصحراوية إضافة إلى غرب الموصل.

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