العفو الدولية تدين احتلال الحوثيين لمشفى الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت منظمة العفو الدولية، أن ميليشيات الحوثي احتلت سطح المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأدانت المنظمة احتلال المشفى، معتبرة أن هذا التصرف ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.



وفي وقت سابق الثلاثاء، حولت ميليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية.

ونصبت الميليشيات أسلحة ثقيلة داخل المستشفى، وذلك وسط منطقة تعج بالمدنيين. وقامت باحتجاز الطواقم الطبية لاستخدامهم كدروع بشرية.

وناشدت الطواقم الطبية، من بينهم هنود وباكستانيين، المنظمات الدولية لإنقاذهم وإخراجهم من المستشفى.

وتعرض الممارسات الحوثية المتعارضة مع القوانين الدولية، السكان للخطر، حين تنفجر الذخائر والألغام التي يجري تفخيخ المناطق السكنية بها.



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