الرئيس اليمني يعين وزيرا للدفاع ووزيرا للأركان ومحافظا لعدن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع.

وبموجب القرار ذاته تم تعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيسا لهيئة الأركان العامة مع ترقيته الى رتبة فريق.

وأصدر الرئيس اليمني كذلك قرارا بتعيين اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما عين الرئيس اثنين من كبار المسؤولين في محافظة عدن، وعلى وجه التحديد أحمد سالم ربيع علي محافظا جديدا لعدن ومحمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلا أولا لمحافظة عدن.

وجاء تعيين وزير للدفاع، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من أسر الحوثيين وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي خلال المعارك مطلع عام 2015 وظل المنصب شاغرا فيما لا يزال الصبيحي في قبضة الحوثيين.



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