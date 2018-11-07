ملك المغرب يدعو الجزائر لحل الخلافات بين البلدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى حوار صريح وواضح مع الجزائر لتجاوز كل الخلافات، وذلك في خطابه بمناسبة المسيرة الخضراء.

وأضاف أنه يجب الاعتراف بأن العلاقات مع الجزائر غير طبيعية وغير معقولة، وأن المغرب مستعد لحوار صريح وواضح معها.

وقال ملك المغرب: "اعتمدنا الوضوح والطموح في سياساتنا الخارجية مع الجميع خصوصا مع الأصدقاء".

واقترح العاهل المغربي، إطلاق لجنة للحوار لتجاوز الجمود مع الجارة الجزائر، مؤكدا فيما يتعلق بالصحراء، أنها مغربية.

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