انتظام العمل بالكويت بعد تحسن الأحوال الجوية

أخبار الآن | الكويت العاصمة- الكويت (متابعات)

انتظم العمل بالوزارات والهيئات والمدارس والجامعات الكويتية اليوم الأربعاء بعد تحسن الأحوال الجوية، وأعلن مجلس الوزراء الكويتى، عودة انتظام العمل بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وانتظام الدراسة بالمدارس والجامعات مرة أخرى، وذلك فى أعقاب تعطيلها أمس بقرار من المجلس بسبب سوء الأحوال الجوية،

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية استقبالها 205 حالات طارئة أمس، منها 157 حالة ربو وقلب، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى شهدتها الكويت، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفيات. فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء تلقيها أكثر من 160 بلاغ حوادث تتعلق بوقوع ماس كهربائي، وعمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى غرق بعض سراديب المنازل. وأصدر نائب رئيس

مجلس الوزراء، قرارا بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أحمد الحصان إلى التقاعد،فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء تلقيها أكثر من 160 بلاغ حوادث تتعلق بوقوع ماس كهربائي، وعمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى غرق بعض سراديب المنازل.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أحمد الحصان إلى التقاعد، بناء على طلب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتية حسام الرومي، بسبب فشله فى تصريف مياه الأمطار المتجمعة على الطرق الرئيسية والسريعة، وعدم صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.

وأعلن الدكتور حامد العازمي، وزير التربية وزير التعليم الكويتي، أمس، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات، بناء على تعليمات مجلس الوزراء الكويتي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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