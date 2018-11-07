العثور على مقبرة جماعية بالموصل لمرشحين أعدمتهم داعش

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر الجيش العراقي على مقبرة جماعية في منطقة بادوش شمال غربي الموصل، تضم رفات أكثر من 30 شخصاً، بينهم مرشحون للانتخابات البرلمانية السابقة تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على الموصل في يونيو 2014.

وتمكنت قوة من الجيش والشرطة العثورعلى المقبرة بناءً على بلاغ من شهود عيان، وفقاً لما قاله النقيب في الجيش العراقي كريم العبيدي.

وأوضح النقيب العبيدي أن "قوات الأمن عثرت داخل المقبرة على رفات أكثر من 30 شخص، تم التعرف على رفات عدد منهم، وتبين أنهم مرشحون سابقون للانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت عام 2014.

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يشار إلى أنّ تقرير أممي كشف الثلاثاء عن وجود 202 مقبرة جماعية في العراق، كان العدد الأكبر من المقابر في محافظة نينوي إذ بلغ 95 تليها محافظات كركوك بـ37 مقبرة، وصلاح الدين بـ36 مقبرة، والأنبار بـ24 مقبرة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المقابر تضم رفات الآلاف من الضحايا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

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