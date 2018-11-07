العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)



عُثر على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كان يحتلها داعش، حسب ما كشف تقرير للأمم المتحدة أمس.

وأشار التقرير إلى أن المقابر الجماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال بغداد) والأنبار (غربا).

وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية."

وأقام داعش المقابر الجماعية العديدة عندما احتل محافظات عراقية بين عامي 2014 و 2017.

ونوه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إمكانية الكشف عن المزيد من المواقع في الأشهر القادمة، كما حث السلطات العراقية على الحفاظ عليها وحفرها بشكل صحيح احتراما لعائلات الضحايا.

هذا ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين .

ويتراوح عدد الضحايا في تلك المقابر بين ستة إلى أكثر من 12 ألف ضحية.

وقد أشار التقرير إلى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب، أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربعة منها في محافظة ديالى (شمال شرق) وواحدة في محافظة نينوى و23 في محافظة صلاح_الدين".

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على ثلث مساحة العراق، بعد هجوم شرس في حزيران/يونيو 2014، تمتد أغلبها في مناطق شمال وغرب البلاد.



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