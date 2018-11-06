رئيس الوزراء التونسي يجري تعديلات وزارية واسعة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد، في خطوة كان متوقعة منذ عدة أيام.

وقال الشاهد في شريط فيديو نشرته صفحة رئاسة الحكومة التونسية الموثقة على "فيسبوك" إن التعديل يسعى إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي.

وأشار إلى أن منهج في التغيير اعتمد على أساس الملائمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات "الحارقة" وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، ووضع حد للأزمة السياسية.

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