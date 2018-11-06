بريطانيا تعلن عن قاعدة عسكرية جديدة في عمان

أخبار الآن I دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

صرح وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون أن بلاده ستفتح قاعدة عسكرية جديدة في سلطنة عمان العام المقبل، و سترسل مئات الجنود إلى السلطنة في نفس الشهر الذي من المقرر أن تغادر فيه الاتحاد الأوروبي ، وستضم القاعدة مئات الجنود البريطانيين وسيتم استخدامها كمرفق تدريب للقوات المسلحة العمانية.

يأتي هذا الإعلان بعد عامين من توقيع الدول لاتفاقية تدريب عسكري شامل ، وبعد أسابيع فقط من نجاح الوزير في الحصول على تمويل إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني للجيش في ميزانية الشهر الماضي.

وقال وليامسون إن هذه الخطوة ستعزز التزام بريطانيا الأمني ​​الإقليمي وأضاف "إن رمزية هذه القاعدة البريطانية العمانية تفتح ونحن نخرج من الاتحاد الأوروبي آمل ألا يضيع على الناس".

ومؤخراً كان وزير الدفاع العماني يراقب الأيام الأخيرة لعملية "سيف ساري 3" وهي العملية التي شهدت تدريب 5500 جندي بريطاني إلى جانب ما يقرب من 70.000 جندي عماني وتم نقل جميع الدبابات البريطانية والطائرات المقاتلة والسفن الحربية إلى الخليج للمشاركة في التدريبات لمدة خمسة أسابيع ، والتي صممت لمحاكاة الغزو.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان ، قام ويليامسون بجولة في دبابة منافسة في مشاهد مشابهة لتلك التي عرضها رئيس الوزراء السابق مارغريت تاتشر فوق دبابة في عام 1989.

في تغريدة شكر السيد وليامسون السلطات العمانية وأشار إلى الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة للبلدين حيث قال : "سعدت بقضاء بعض الوقت في عمان وأشكر الجيش العماني الملكي والبحرية والقوات الجوية على كرمهم الكريمة. سيف سيريا يجسد العلاقة الوثيقة بين القوات العمانية والبريطانية وأتطلع إلى تعزيز الرابطة المهمة بين بلدينا ".

وفي العام الماضي ، وقعت بريطانيا اتفاقية مع سلطنة عمان تسمح باستخدام ميناء الدقم البحري العربي للسفن البحرية البريطانية ، وستعطي القاعدة الجديدة لبريطانيا وجود دائم في البلاد لأول مرة منذ عام 1971.

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