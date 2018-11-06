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السيسي يستقبل البشير في شرم الشيخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره السوداني، عمر البشير، لدي وصوله إلى مطار شرم الشيخ.

ويجري السيسي مباحثات مع البشير، الذي يشارك أيضا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق ، وكان الرئيسان قد رأسا يوم 25 أكتوبر الماضي بالخرطوم، أعمال اللجنة المصرية السودانية المشتركة.

ووقعت القاهرة والخرطوم خلال زيارة السيسي للسودان 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، ورافقه في زيارته 12 وزيرا، وكانت الزيارة الثانية له خلال 4 أشهر.

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