السيسي: سنتصدى لأي عدوان على الخليج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التأكيد على استعداد بلاده التصدي لأي عدوان في حال تعرض أمن الخليج العربي للخطر أو لتهديد مباشر

وأضاف الرئيس المصري، خلال جلسة مغلقة مع ممثلي الإعلام في شرم الشيخ، أنه كان يتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير ، وقال السيسي إنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو لتهديد مباشر من أي جانب، سيتحرك الشعب المصري وقواته لصد العدوان ودعم الأشقاء

وشدد على أن مصر لا تسمح "بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج"، في موقف جديد يؤكد وقوف مصر صفا واحدا إلى جانب حلفائها في الخليج العربي.

وعن آخر تطورات قضية سد النهضة، قال السيسي إن تغيرا كبيرا حدث في إثيوبيا "خلال الفترة الماضية وتواصلنا مباشرة مع القيادة الجديدة ولمسنا تغيرا كبيرا ونرغب في تحويل هذا الكلام الطيب إلى اتفاقية ملزمة".

وأكد دعم مصر "جهود التنمية لدى الأشقاء الأفارقة، ولكن لَيس علي حساب حياة المصريين وما سمعناه كلام مطمئن جدا نريد تحويله إلى إجراءات ووثائق، لأن العلاقات بين الدول تبنى على ذلك وليس النوايا".

وأوضح الرئيس المصري أن "العوائق واضحة منذ توقيع الاتفاق الإطاري في 2015، وهي ألا يؤثر على حصة مصر، وألا يستغل السد لأهداف سياسية..".

وأشار إلى أن "فترة الملء يجب الاتفاق عليها بناءً على قدرة مصر للتحمل، لأننا نتحدث عن 70 مليار متر ماء سيتم تخزينها، من مفهوم فني وليس سياسي...".

وأردف السيسي أن "اللجان الفنية حتى الآن لم تصل إلى مستوى يريح كافة الأطراف، ونحن متفائلون بالقيادة الحالية، كما أن القيادة القديمة لم تكن بعيدة..".

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