الخطوط الجوية الكويتية توقف العمل بسبب أحوال الطقس

خبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية على تويتر أنها قررت تعطيل العمل الثلاثاء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة في حسابها الرسمي على تويتر : " بأنه وحرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨ واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة "..

وأضافت أيضاً في تغريدة أخرى " بأن حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات."

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية .

الى جانب ذلك، صرحت وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري بأنها رفعت حالة الاستعداد تأهبا لأمطار أشد غزارة يتوقع هطولها، حسب «الأرصاد» مما يعد اختباراً كبيراً، وتزايدت التحذيرات من «غرق محتمل»، مما يستلزم إجراءات احترازية عاجلة.

وكانت الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مساء "الإثنين" وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر "الثلاثاء".

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