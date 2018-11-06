الجزائر تفرج عن 5 جنرالات بعد اتهامهم بالفساد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أفرجت محكمة الاستئناف العسكرية بالجزائر، عن خمسة جنرالات جزائريين، تم توقيفهم منتصف أكتوبر لشبهات فساد مفترض، وقررت وضعهم تحت الرقابة القضائية

وغادر الجنرالات، سجن البليدة العسكري غرب الجزائر حيث كانوا رهن الحبس منذ 14 أكتوبر، إثر مثولهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

وأضافت صحيفة جزائرية محلية أن القرار صدر من غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، الذي يتيح للعسكريين التقاضي على درجتين، كما هو الحال في القضاء المدني ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء عن خبر الإفراج، كما لم تتحدث في السابق عن توقيفهم.

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