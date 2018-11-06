إدلب: معارك بين فصائل إرهابية بسبب حاجز

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وقع صباح اليوم إشتباك بين تنظيمي "هيئة تحرير الشام" ‏و"حراس الدين" في القطاع الشرقي من ريف ‏محافظة إدلب شمال سوريا.

هي ليست المعركة الأولى بين تنظيم "هيئة تحرير الشام" ونظيره ‏‏"حراس الدين" المنشق عنه، فقد سبق ذلك عشرات المعارك التي ‏وقع خلالها خسائر من الجانبين.‏

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة "الآن" من مصادر ‏ميدانية في إدلب فقد أفادت أن أحد الناشطين كان يمرّ في منطقة ‏سراقد حيث شاهد إستنفاراً لعناصر من " تحرير الشام" على حاجز ‏البلدة يرافقه إطلاق رصاص من جانبهم تجاه عناصر من "حراس ‏الدين" الذين حاولوا عدة مرات السيطرة على الحاجز دون جدوى.‏

وأضاف المصدر أن المعركة إستمرت نحو 3 ساعات دون أن ‏تسجّل أي خسائر، لافتاً إلى أنه لم يتثنى له التقاط صور خاصة أن ‏كلا التنظيمين يحاولان دائماً عدم الكشف عن معاركهما في الإعلام.‏

الجدير ذكره أنّ "حراس الدين" المنشق عن "هيئة تحرير الشام" هو ‏أول فصيل عسكري في إدلب يرفض الاتفاق الروسي- التركي ‏بشأن إدلب.‏

والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة بين مناطق النظام السوري ‏والمعارضة‎.‎

وكانت سبع مجموعات عسكرية قد شكلت، في أواخر شباط ‏الماضي، فصيلًا جديدًا في إدلب تحت مسمى "حراس الدين"، ‏بالتزامن مع المواجهات العسكرية بين "جبهة تحرير سوريا" ‏و"هيئة تحرير الشام".‏

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