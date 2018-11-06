إدلب: معارك بين فصائل إرهابية بسبب حاجز
أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - دبي
وقع صباح اليوم إشتباك بين تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" في القطاع الشرقي من ريف محافظة إدلب شمال سوريا.
هي ليست المعركة الأولى بين تنظيم "هيئة تحرير الشام" ونظيره "حراس الدين" المنشق عنه، فقد سبق ذلك عشرات المعارك التي وقع خلالها خسائر من الجانبين.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة "الآن" من مصادر ميدانية في إدلب فقد أفادت أن أحد الناشطين كان يمرّ في منطقة سراقد حيث شاهد إستنفاراً لعناصر من " تحرير الشام" على حاجز البلدة يرافقه إطلاق رصاص من جانبهم تجاه عناصر من "حراس الدين" الذين حاولوا عدة مرات السيطرة على الحاجز دون جدوى.
وأضاف المصدر أن المعركة إستمرت نحو 3 ساعات دون أن تسجّل أي خسائر، لافتاً إلى أنه لم يتثنى له التقاط صور خاصة أن كلا التنظيمين يحاولان دائماً عدم الكشف عن معاركهما في الإعلام.
الجدير ذكره أنّ "حراس الدين" المنشق عن "هيئة تحرير الشام" هو أول فصيل عسكري في إدلب يرفض الاتفاق الروسي- التركي بشأن إدلب.
والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة بين مناطق النظام السوري والمعارضة.
وكانت سبع مجموعات عسكرية قد شكلت، في أواخر شباط الماضي، فصيلًا جديدًا في إدلب تحت مسمى "حراس الدين"، بالتزامن مع المواجهات العسكرية بين "جبهة تحرير سوريا" و"هيئة تحرير الشام".
المزيد:
اقرا: اشتباكات داخل المنطقة منزوعة السلاح في إدلب