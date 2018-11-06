إحراز تقدم جديد في الحديدة الساحلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قامت قوات الجيش اليمني بتطويق مدينة الحديدة الساحلية من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية مما أدى لتضيق الخناق على الميليشيات الحوثية ولم يتبقى لها سوى المنفذ الشمالي للفرار. وأكد الجيش الوطني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة ولم يعد يفصلها عنه سوى نحو 5 كيلومترات، مضيفاً أن العشرات من عناصر الميليشيات سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم

وأحرزت القوات هذا التقدم بعد سيطرتها على الشارع الشرقي للمدينة في شارع الخمسين باتجاه مستشفى 22 مايو وسط تراجع الميليشيات الحوثية باتجاه أحياء وسط الحديدة للاحتماء بالمناطق السكنية والمدنين.

فموقع تلو آخر تخسره الميليشيات الحوثية في الحديدة على وقع العملية العسكرية الشاملة التي تشنها قوات الجيش الوطني والمقاومة منذ عدة أيام للسيطرة على المدينة.

في حين تقدمت قوات الشرعية بعد سيطرتها على الشارع الشرقي للمدينة في شارع الخمسين باتجاه مستشفى 22 مايو وسط تراجع الميليشيات باتجاه أحياء وسط الحديدة للاحتماء بالمناطق السكنية والمدنين.

و أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في وقت سابق الاثنين، سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.

كما نفذت قوات الجيش والمقاومة عملية التفاف من الجهة الشمالية الشرقية، حيث تحاول التقدم للسيطرة على خط الشام الرابط بين الحديدة وحجة وقطع أهم خطوط إمداد للميليشيات، خاصة بعد أن قطع الجيش الطريق الرابط بين مثلث عاهم وحرض بمحافظة حجة.

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