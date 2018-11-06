إحالة مسؤول كويتي إلى التقاعد إثر العاصفة المطرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، قرارا بإحالة مدير إدارة هيئة الطرق إلى التقاعد، وذلك بعد ساعات من عاصفة مطرية شديدة، أدت إلى غرق العديد من الطرق الرئيسية والمنازل والسيارات.

وإثر الخسائر المادية التي تعرضت لها الكويت من جراء الأمطار الغزيرة، صدرت انتقادات حادة من أطراف عدة ضد الجهات الحكومية المسؤولة عن الطرق والصرف الصحي.

ووجهت انتقادات لاذعة لعدد من مسؤولي هذه الجهات، بتهمة التقاعس عن تجهيز البنية التحتية، لمواجهة مثل هذه العواصف.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في الكويت بتعطيل الدراسة، الثلاثاء، وتعطيل العمل بنظام العمل الصباحي للخطوط الجوية الكويتية لفترة مؤقتة.

وقالت الخطوط الكويتية، على تويتر، "تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم... واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية".

إلا أنها أكدت، في الوقت نفسه، أن "حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات".

وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مترافقا مع أمطار رعدية متفرقة، ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

إقرأ أيضاً:

الكويت: عطلة للوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال الجوية

الكويت تكشف عن أكبر قضية اتجار بالبشر