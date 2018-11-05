مذكرات توقيف فرنسية بحق 3 مسؤولين في النظام السوري

أخبار الآن | باريس - فرنسا (ا ف ب)



أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف ضد 3 مسؤولين كبار في النظام السوري ، أبرزهم مدير مكتب الأمن القومي، علي مملوك، الذي يشرف على جميع الأجهزة الأمنية في سوريا.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن أحد قضاة التحقيق في فرنسا أصدر قبل أيام مذكرات توقيف دولية ضد المسؤولين الثلاثة في الاستخبارات التابعة للنظام السوري، قائلةً إن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هذا النوع من المذكرات منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن المذكرات الصادرة عن قاضي التحقيق، اتهمت هذه الشخصيات بـ"التواطؤ في أعمال التعذيب وبحالات الاختفاء القسري والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

ولم تذكر الصحيفة سوى اسم مملوك، في حين أخفت أسماء المسؤولين الاثنين الآخرين، ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله، إن تحقيقاً فُتح في أعقاب ملف "صور سيزر" أو المعروف بـ"قيصر"، وهو الاسم المستعار لمصور من الشرطة العسكرية، غادر سوريا عام 2013 حاملاً معه حوالي 55 ألف صورة لـ 11 معتقلاً قتلوا تحت التعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية دُفعَت بشكوى قدّمها سوري – فرنسي يعيش في فرنسا حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013، وهما الوالد مازن دباغ (57 عامًا) والذي كان مستشارًا للتعليم في المدرسة الفرنسية في دمشق، وابنه باتريك الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا ويدرس في كلية الآداب، ووفقًا للدعوى فُقد أثرهما بعد توقيفهما من قبل الاستخبارات التابعة للنظام.

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