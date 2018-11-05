عملية التفافية للقوات المشتركة بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثفت القوات الشرعية اليمنية عملياتها العسكرية في الحديدة على جبهات عدة ، محققة مزيدا من التقدم وسط تراجع ميليشيات الحوثي.



وخاضت قوات المقاومة المشتركة، بقيادة التحالف العربي، مواجهات ضارية مع الميليشيات الحوثية في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة على الساحل الغربي، عقب قيام قوات المقاومة بتنفيذ عملية التفافية للوصول إلى مدينة الصالح شرقي الحديدة.



وأكدت وسائل إعلام أن الاشتباكات "تواصلت خلال ساعات الليل على امتداد مدينة الصالح، وصولا إلى شارع التسعين شمالي المدينة، حيث استمرت المقاومة المشتركة في تقدمها على الخط الترابي".

وتزامنا، قصفت مقاتلات التحالف العربي مستودعا لتخزين الذخيرة مجاورا للكيلو 8 في مدينة الحديدة، ومواقع وأهدافا متحركة للمتمردين في منطقة كيلو 16 ومحيطها وشارع الخمسين ومحيطه.

وكان الحوثيون يعتزمون إدخال التعزيزات عن طريق منفذ قرب مدينة الصالح، حيث تكبدوا في الأيام الماضية خسائر فادحة من جراء المواجهات التي أدت إلى تقدم قوات المقاومة المشتركة.

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