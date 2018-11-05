عالسمع | أمطار جدة تتسبب ببعض الأضرار المادية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع )

تزامناً مع حالة الطقس المضطربة التي تعيشها مدن متفرقة في المملكة العربية السعودية ، أرسل لنا أصدقاء مجموعة عالسمع التابعة لـ "أخبار الآن" على الفيسبوك العديد من الصور والفيديوات الحصرية والأكثر تداولاً هناك ..

لكن أبرز ما وصلنا كان من محافظة مكة المكرمة ومن مدينة جدة ، حيث أظهرت الفيديوات هطول الأمطار بكثافة مترافقاً مع رياج عاتية ، ألحقت بعض الأضرار المادية ، عدا عن التسبب بالسيول التي غمرت بعض الشوارع .

وكان أعلن مركز الأزمات والكوارث في مكة المكرمة عن استمرار عدم الاستقرار في أحوال الطقس في جدة والمحافظات التي تجاورها، حيث حذر المركز المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من حدوث تدني شديد في الرؤية الأفقية ناتج عن هطول الأمطار الشديدة.

ونفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إحتمال وجود إعصار قمعي بالقرب من جدة، حيث أعلنت الهيئة عدم صحة هذا الخبر.



وتسببت الأمطار الشديدة بإيقاف الدراسة يوم الأحد، وشمل قرار تعليق الدراسةرجميع مدارس إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث تشمل جميع مدارس الجموم والكامل والشعبية وعسفان وخليص ورابغ .

هذه بعض الأضرار التي تسببت بها الأمطار .

نشكر الأصدقاء "منى حسن" " Menesa BM|. "| " Reem Hamed" | "Abo Bashar " | " Bayan Daher من مجموعة عالسمع على ارسالهم لنا هذه الصور .

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