داعش يتبنى تفجير سيارة مفخخة في الرقة السورية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة انفجرت قرب موقع عسكري في مدينة الرقة السورية الأحد، وفق ما أوردت مصادر محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقع الانفجار بعد يوم من اغتيال مسؤول محلي في المدينة التي كانت مَعْقَلًا رئيسًا لداعش لكنه خسرها قبل عام أمام قوات سوريا الديمقراطية .

وأشار المرصد إلى أن الانفجار خلَّف “عددًا كبيًرا” من الضحايا.

وذكر التنظيم في بيان أن التفجير استهدف مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية وهي أقوى فصيل في قوات سوريا الديمقراطية التي طردت المتشددين من الرقة العام الماضي.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية قتالًا ضد “داعش” في واحد من آخر معاقله بسوريا قرب الحدود مع العراق.

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