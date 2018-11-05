توزيع مواد إغاثة وتطعيمات بمخيم الركبان السوري

أخبار الآن | مخيم الركبان - سوريا (ا ف ب)

يواصل مسؤولو الأمم المتحدة ومتطوعون من الهلال الأحمر السوري لليوم الثاني على التوالي، إعطاء أطفال تطعيمات وتوزيع مواد إغاثة مطلوبة بصورة ملحة، في أول دفعة مساعدات تصل آلاف النازحين في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية مع الأردن منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت قافلة مكونة من 78 شاحنة تحمل مواد إغاثية قد وصلت السبت إلى مخيم الركبان، حيث تقطعت السبل بعشرات الآلاف من المواطنين في الصحراء وسط تراجع واضح في الإمدادات.

و أعلن الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة أن القافلة المشتركة سوف تقدم المساعدات لنحو خمسين ألف شخص في مخيم الركبان في عملية يتوقع أن تستغرق ثلاثة إلى أربعة أيام.

قالت فدوى بارود، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في دمشق، إنها المرة الأولى التي تتمكن فيها قافلة تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مخيم الركبان من داخل سوريا.

كان من المفترض أن تصل القافلة الأسبوع الماضي، لكنها تأخرت لأسباب لوجيستية ومخاوف أمنية.

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يضم مخيم الركبان نحو خمسة وأربعين ألف شخص كثير منهم من النساء والأطفال، الذين يقيمون هناك في ظروف بالغة الصعوبة.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم الشهر الماضي جراء سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية فيما تتبادل القوى الإقليمية اللائمة في أزمة المخيم.

القافلة جلبت أيضا أدوات لحملة تطعيم عاجلة لنحو عشرة آلاف طفل ضد الأمراض المهلكة حسبما أفادت الأمم المتحدة.

بدأ النازحون التجمع في الركبان قبل نحو ثلاثة أعوام، فرارا من مسلحي #داعش والغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وكذا روسيا وسوريا.