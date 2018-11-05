تقرير: آلة داعش "الإعلامية" تتراجع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" ان النشاط الإعلامي لتنظيم داعش تراجع بنسبة 83%، عازيا ذلك إلى خسارة التنظيم معاقله في سوريا والعراق واستهداف حساباته على الإنترنت من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

ويضيف التقرير انه لايزال هناك نشاط للتنظيم على الشبكة العنكبوتية خاصة لجهة تجنيد أفراد متطرفين.



وبحسب تقرير "واشنطن تايمز"، يعزو خبراء تراجع ماكينة داعش الإعلامية إلى خسارته على الأرض الكهرباء والإنترنت وشبكة الاتصالات الهاتفية.

ويتابع التقرير ان بصمة إعلام داعش أضحت باهتة وسجلت تراجعا كبيرا عن الذروة في 2014 و2015.

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اذ لم تنشر مجلة "رومية" الإلكترونية التابعة للتنظيم منذ 14 شهراً، وانخفض عدد التغريدات ومشاركات "فيسبوك"، وتراجع نشاط وكالة "أعماق".

ووفقاً لرئيس هيئة الأركان الأميركي، الجنرال جوزيف دنفورد، حرم داعش حرية الحركة في الفضاء السيبراني، فالولايات المتحدة وحلفاؤها استهدفوا بشكل فعال حسابات داعش.

وفي الربع الأول من هذا العام أزال "فيسبوك" أو وضع ملصقات تحذيرية على ما يقرب من مليوني رسالة متعلقة بداعش ومجموعات إرهابية أخرى.

ومع ذلك ما زال داعش ينشر أشرطة مصورة، عدا الكثير من المحتوى المتطرف على الإنترنت من بث معلومات عن صنع القنابل إلى تنفيذ هجمات إرهابية.