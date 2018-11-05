بدء سباق الترشح للمجلس الرئاسي الجديد بليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فُتح باب الترشيحات للمجلس الرئاسي الجديد أمام الليبيين، اليوم الاثنين، تنفيذاً للاتفاق الموقّع بين مجلسي النواب والدولة، والذي يقضي بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس جديد، مكوّن من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كل أنحاء ليبيا.

فيما أعلن مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية، في بيان، فتح المجال أمام كل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء برقة في تحمل هذه الأمانة وأعباءها، مؤكدين أنّهم بأنه سيطبق آلية اختيار المجلس الرئاسي وسيتيحون فرصاً أوسع للمشاركة بشكل يتسم بالشفافية والموضوعية".

وبحسب ما تم التوافق عليه بين المجلسين، يهدف المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيقع تشكيله خلال الأيام القادمة، إلى "توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعيداً عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة، بهدف إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد".

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