العراق يضع الطيران السوري بقائمة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تجميد أموال ثلاثة كيانات متهمة بتمويل الإرهاب، امتثالاً لما عرضه البنك المركزي بشأن تلك الكيانات.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيتم تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للخطوط الجوية السورية وشركة أجنحة الشام للطيران، وشركة خاصة للطيران المحدود لتقديمها الدعم المادي واللوجستي إلى "المنظمات الإرهابية".

ووجه البنك المركزي العراقي، مكتب مراقب الامتثال بتزويد الجهات ذات العلاقة كافة بالمعلومات المتوافرة لديهم عن الكيانات المشار إليهما آنفاً استناداً إلى أحكام المادة 10/ثانياً من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016.

وأوضحت الوثيقة، أن هذا القرار ينفذ بدءاً من تاريخ صدوره الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتعميم هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة، لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن ذلك.

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