اتفاق لوجستي بين روسيا وهيئة تحرير الشام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عنب بلدي)

أوضحت مصادر صحفية في المعارضة السورية وجود اتفاق غير معلن بين هيئة تحرير الشام وروسيا، وذلك بعد اتفاقهما على اعادة فتح معبر مورك في ريف حماه الشمالي، لتمرير البضائع والمواد التجارية.

وذكرت المصادر أن شاحنات محملة بالبضائع دخلت من معبر مورك الواصل بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة.

وعلى الرغم من العداء الذي تظهره هيئة تحرير الشام لروسيا وتنادي بضرورة استمرار العمليات العسكرية بعيدًا عن أي اتفاقيات، إلا أنه من الواضح أنه هناك اتفاقات بين الجانبين في المجالات العسكرية والإقتصادية.

ورغم أن روسيا تركز في عملياتها العسكرية على هيئة تحرير الشام، إلا أنها لم تقطع التواصل غير المعلن معها، كخطوة للوصول إلى غايات تعود بالفائدة على الطرفين.

فتح المعبر يعود بفوائد اقتصادية على الطرفين، إذ يعتبر أحد الموارد المالية لتحرير الشام، أما الجانب الروسي فيعطي المعبر للنظام السوري ليكون متنفسًا على الشمال لتمرير البضائع والمواد التجارية.

ولم تقتصر العلاقات بين روسيا وتحرير الشام في الشمال على فتح معبر مورك، فإلى جانبه يوجد معبر العيس في ريف حلب الجنوبي، والذي فتح العام الماضي، بموجب اتفاق بين تحرير الشام وروسيا على أن تمر عبره المواد التجارية والبضائع والمدنيين أيضًا.

ويبدو أن المصالح التي تريدها تحرير الشام تتركز، وبشكل خاص قائدها أبو محمد الجولاني، بالسلطة والنفوذ والحفاظ على بقاء الشوكة، والتي رددها في جميع خطاباته التي كان يخرج بها بتسجيلات مصورة، وآخرها في آب 2018.



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