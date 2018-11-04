النظام السوري: مستعدون للتعاون غير بيدرسون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



صرح نائب وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" أن النظام السوري مستعد للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة الى سوريا ، شرط أن يتبع أساليب جديدة مختلفة عن الأساليب السابقة.

ويعد هذا أول تعليق رسمي من النظام السوري بعد تسمية الأمم المتحدة الثلاثاء للدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون الذي يتسلم مهامه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ليكون بذلك رابع موفد مكلف بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر منذ 2011.

وييذكر أن بيدرسون دبلوماسي مخضرم، شارك في 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وأمضى سنوات عديدة ممثّلاً لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وهو حالياً سفير النروج لدى الصين وسبق أن كان سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقبل دي ميستورا، تولى الجزائري الأخضر الابراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي الى سوريا، من دون أن تثمر جهودهما في تسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



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