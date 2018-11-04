العراق: مقتل 25 من أفراد داعش الإرهابي

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل 25 فرداً من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة كركوك شمالي البلاد.

وقالت السلطات العراقية في بيان لها الأحد، إن طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع القوات العراقية شن ضربات مباشرة على التنظيم في مناطق متفرقة بكركوك كان يتواجد بها قادة من التنظيم الإرهابي يخططون لشن هجمات في المناطق المحررة.

وفي وقت سابق، تمكنت السلطات العراقية من دحر التنظيم الإرهابي في البلاد، لكنه لا زال يتحصن في بعض المناطق على الشريط المحاذي لسوريا.

إقرأ:

قافلة المساعدات الإنسانية تصل مخيم الركبان

ولا تزال القوات العراقية تشن حملات ملاحقة لأفراد التنظيم، إذ تتمكن بشكل شبه يومي من قتل أو اعتقال أفراده.

ومطلع شهر يوليو / تموز الماضي، بدأت في بناء سياج أمني ووضعت أبرامج مراقبة على الحدود مع سوريا بهدف منع عمليات تسلل الإرهابيين وأفرد التنظيم.

إقرأ أيضاً:

العراق: هل يستغل قاسم سليماني محاولة الإغتيال التي تعرض لها؟