العاهل الأردني يوافق على استقالة وزيري التعليم والسياحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما بالموافقة على قبول استقالتي وزيرة السياحة لينا عناب ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد.



وشهدت منطقة البحر الميت غربي الأردن في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيولا غير مسبوقة، أدت إلى مصرع 21 وإصابة 35، معظمهم طلاب مدارس كانوا في رحلة مدرسية.



وفي مرسوم آخر، أعلنه الديوان المالكي في بيان، تم تكليف وزير العدل بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عمله.

كما تم تكليف وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد محمد شويكة بإدارة وزارة السياحة والآثار.



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