الجيش اليمني يسيطر على المدخل الجنوبي للحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

سيطر الجيشُ اليمني بإسنادٍ من التحالفِ العربي على المدخلِ الجنوبي لمدينة الحديدة ، بالإضافة إلى التقاطعِِ الرابط بين شارع الخمسين والكيلو ستة عشر.



تزامن هذا التطور مع تأكيدِ مصادر طبية يمنية قتل ثلاثةً وخمسين مسلحا من المتمردين الحوثيين في مواجهاتٍ مع قواتِ المقاومة اليمنية المشتركة في الحديدة.

وتعيش ميليشيات الحوثي الإيرانية حالة استنفار قصوى في صنعاء، من جراء العمليات العسكرية الدائرة في الحديدة مع استمرار تضييق الخناق عليهم في الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية ضاعفت من عمليات الحشد والدفع بتعزيزات للمتمردين المحاصرين في جبهة الحديدة.

وقد وصلت تعزيزات للانقلابيين الحوثيين عبر طريق صنعاء-المحويت-الحديدة، وأخرى عبر طريق صنعاء-مناخة-الحديدة، في ظل استمرار استمرار المعارك مع القوات الشرعية على الأرض والقصف الجوي لطائرات التحالف العربي.

وأفادت مصادر ميدانية بسقوط أكثر من 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بين قتيل وجريح، في غارات استهدفت موقعا عسكريا في مديرية القناوص شمالي محافظة الحديدة.

وقتل قيادي ميداني حوثي مع 13 آخرين من مرافقيه في مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في مدينة الحديدة.

وشنت طائرات التحالف العربي غارات جوية خلال ساعات الليل وسط تحليق مكثف، واستهدفت مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة الحديدة.

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